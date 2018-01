Gezinnen weer thuis na CO-intoxicatie 02u58 0

De bewoners van het appartemensblok in Neerpelt aan de Brouwersstraat mogen allen terug naar hun woning. Maar liefst 26 bewoners werden afgevoerd naar het ziekenhuis omdat er teveel CO aanwezig was in het gebouw. Een installateur kwam ter plaatse om de verwarming te herstellen. "Nog één dame ligt in het ziekenhuis, maar mag later naar huis", aldus burgemeester Theo Schuurmans. "Voorlopig moeten we geen mensen opvangen in woning van het OCMW, op voorwaarde dat de verwarming het ook doet. De mensen in de koude laten zitten, zou niet goed zijn. Ik zit zeer snel samen met de huisbaas, om tot een beslissing over te gaan." Iedereen kon volgens de laatste berichten gewoon weer naar huis. (MMM)