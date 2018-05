Gevarieerd sportaanbod voor jeugd 23 mei 2018

De Neerpeltse jeugd kan deze zomer rekenen op een gevarieerd sportaanbod. Volgende week dinsdag om 9 uur starten de inschrijvingen.





De activiteiten tijdens de schoolvakantie kenden de vorige jaren al veel succes. Het kleutersportkamp, creasportkamp en kajakkamp zijn dan ook echte blijvers in het programma.





Superheldenkamp

Nieuw in het aanbod is het superheldenkamp voor kleuters. En iets oudere kinderen kunnen deze zomer kennismaken met archery tag, een vorm van paintball met pijl en boog. Op 25 mei trekken alle voetbalkooien weer door de deelkernen van Neerpelt. Een ideale gelegenheid voor de kinderen om te oefenen voor het allereerste pannavoetbaltornooi, dat plaatsvindt op 19 september.





Een volledig overzicht is te vinden op www.neerpelt.be/sport-voor-kinderen.





