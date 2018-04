Gemeente trakteert op bloemenzaad 05 april 2018

Neerpeltenaren kunnen ook dit jaar gratis bloemenzaad (100 gram) afhalen in het gemeentehuis. Met één zakje kan je 150 m² grond inzaaien. Dankzij het planten van bloemen, verbetert het voedselaanbod voor honingbijen en vele andere insecten. Hun overlevingskansen zijn erg belangrijk voor de fruitteelt. Door braakliggende akkers in te zaaien met bloemenzaad help je niet alleen het bestuivingsproces, kleurrijke bloemenweiden verfraaien ook het landschap. De bloemenmengsels zijn vanaf vandaag verkrijgbaar zolang de voorraad strekt, er zijn ook 35 pakjes klaprozenzaad voorzien. Je kan het bloemenzaad best eind april, begin mei inzaaien.