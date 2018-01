Gemeente digitaliseert 8.300 oude akten 02u39 0

Via akten.neerpelt.be heeft de gemeente Neerpelt alle akten van de burgerlijke stand gedigitaliseerd en openbaar ter beschikking gesteld. Via deze website kan je geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van 1797 tot en met 1917 bekijken, bewaren en afprinten. In totaal gaat het om 8.300 akten die openbaar worden gezet. Dankzij een zoekfunctie kan je de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van inwoners van Neerpelt en Sint-Huibrechts-Lille eenvoudig opzoeken en hoef je dus niet meer naar het gemeentehuis te komen. Het gemeentebestuur is zich ervan bewust dat de enorme database niet zonder fouten is. Vooral oude akten zijn soms moeilijk leesbaar, waardoor een foutieve vermelding van naam of voornaam snel is gebeurd. Je kan fouten melden via de website of via burgerzaken@neerpelt.be.





(BVDH)