Geen punten, yoga en groeien op eigen tempo LIBELLENSCHOOL VINDT LESGEVEN OPNIEUW UIT BIRGER VANDAEL

10 augustus 2018

02u45 0 Neerpelt Op 3 september opent de Libellenschool in Neerpelt-centrum haar deuren. Ze biedt een nieuwe leermethode aan maar valt niet te vergelijken met een Steiner- of Freinetschool. Coördinator van het team is Heidi Put uit Bree, die in het klassieke systeem niet vond wat ze zocht.

"We willen elk kind op zijn eigen tempo laten groeien", vat ze samen.





Het meest opvallende idee van de school is het vervangen van klassen op leeftijd door drie groeiklassen. Het eerste en tweede kleuterklasje worden gegroepeerd, het derde kleuterklasje en het eerste leerjaar vormen de tweede groeigroep en vanaf het tweede leerjaar komt groeigroep drie. "Tijdens lessen als W.O. en L.O. zullen ze vooral op leeftijd zitten, maar tijdens wiskunde en taal plaatsen we de leerlingen op hun eigen niveau. Zo kunnen ze een individueel traject volgen op hun maat", legt Put uit.





Prestatiedruk verminderen

Daarnaast werkt de Libellenschool niet met punten, maar dat betekent niet dat kinderen niet worden geëvalueerd. "We willen de prestatiedruk een beetje wegnemen, maar niet de hele prestatie", stelt Put. "Het is niet dat wij boven de grond zweven en denken: als ze maar gelukkig zijn. Alleen hopen we dat iedereen op eigen tempo kan werken en willen we ook benadrukken dat dat goed is. Bij de evaluatie van een kind kijken we naar het totaalbeeld. We werken veel met observaties en lijsten."





Prestatie is dus belangrijk, maar rust is dat ook. Daarom zal de school na de middag rustmomentjes inbouwen. "De ene voelt misschien wat voor meditatie of yoga, de andere wil gewoon wat lezen. Belangrijk is dat de kinderen luisteren naar hun eigen lichaam."





Inspectie na half jaar

Volgens Put bestaat alles wat de school doet ergens al wel.





"Wij brengen het gewoon samen en werken er op verder. Een leraar die een jaar lang yogales geeft, dat is leuk, maar niet nuttig als dat na een jaar stopt. We hebben ons trouwens op wetenschappelijk vlak geïnformeerd en voor al onze ideeën vonden we academische ondersteuning. UCLL zal overigens enkele personen ter beschikking stellen om ons vernieuwd onderwijs te onderzoeken. Er komt na een half jaar ook al inspectie, en daar zijn we helemaal klaar voor."





Het doel is natuurlijk leerlingen klaar te stomen voor het middelbaar.





Al 40 inschrijvingen

"We hopen door lessen als filosofie onze kinderen een brede kijk op de wereld en op de medemens te geven. Ze zullen stressbestendiger zijn en beter zelfstandig kunnen werken. Stiekem dromen we ervan om op termijn ook het middelbare onderwijs een nieuwe impuls te geven, maar laat ons hiermee beginnen", besluit Put.





Een veertigtal kinderen zijn al ingeschreven, waarvan de meerderheid uit Pelt. Er werken tien leerkrachten waarvan sommigen deeltijds en twee zorgbegeleiders.