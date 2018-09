Fietsers worden verwend in nieuwe VeloVip 03 september 2018

02u31 0

In Plaza Forte werd zaterdag de VeloVip geopend. Dit is het derde pop-up-initiatief op deze locatie. In de Velovip, gelegen in Plaza Forte in de Kloosterstraat, kan je op woensdagnamiddag van 13 tot 17 uur en op zaterdag van 9 tot 17 uur op een veilige manier je fiets parkeren wanneer je naar het centrum komt. En het is meer dan alleen een fietsenstalling: je kan er een gratis buggy nemen voor verplaatsingen in het centrum, er is een luiertafel voorzien, je kan er je fietsbanden oppompen, er zijn lockers waarin je je spullen kan opbergen,... Parkeren in de VeloVip levert ook elke keer iets op: je krijgt een voordeelkaart waarmee je kan genieten van promoties bij enkele handelaars in het centrum. Regelmatig valt er ook iets te winnen: een onderhoudsbeurt voor je fiets, een fietstas, een waardebon,... en wie weet zit er wel een verrassing in je locker. "De VeloVip is een initiatief dat we met plezier ondersteunen, omdat we zoveel mogelijk Neerpeltenaren aan het fietsen willen krijgen. Fietsers verdienen alle comfort. Dat zal je merken wanneer je je fiets parkeert in de VeloVip", zegt schepen van mobiliteit Liesbeth Fransen (CD&V). (BVDH)