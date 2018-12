Fietsbieb in Plaza Forte geopend Birger Vandael

08 december 2018

14u08 1 Neerpelt Vandaag heeft de Fietsbieb haar deuren geopend in pop-up VéloVip in Plaza Forte. Gezinnen met jonge kinderen kunnen hier vanaf nu terecht om tweedehandsfietsen te lenen.

Met de Fietsbieb van Pelt heeft Noord-Limburg nu ook een eerste exemplaar in de regio. In Limburg staat de teller momenteel op vier dankzij initiatieven van Beweging.net Limburg. Eerder werden er ook al in Genk, Ham en Diepenbeek geopend. De Fietsbieb wil meer kinderen aan het fietsen krijgen op een budgetvriendelijke manier. Een kind ontgroeit zijn of haar fietsje bijzonder snel, wat maakt dat ouders regelmatig moeten investeren in een nieuw exemplaar. De Fietsbieb neemt deze druk weg, want voor 20 euro mag je een jaar lang fietsen uitlenen. Is je kind de fiets ontgroeid of wil het een ander model? Dan mag je de fiets kosteloos inruilen.

Elke tweede zaterdag van de maand is de fietsbieb in de Kloosterstraat (tegenover Consentec) open van 10 tot 12 uur. Er is wel nog steeds vraag naar degelijke tweedehands kinderfietsen. Je mag deze binnenbrengen tijdens de openingsuren. In ruil voor de fiets krijg je een jaar gratis lidmaatschap voor jezelf of voor een vriend of familielid. Er worden ook vrijwilligers gezocht die graag sleutelen aan fietsen. Je kan je hiervoor aanmelden met een mailtje naar fietsbiebpelt@gmail.com.