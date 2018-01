Extra weegbrug op recyclagepark 02u42 3 RV De weegbrug werd geopend door: (v.l.n.r.) Walter Cremers (voorzitter Limburg.net), Raf Drieskens (burgemeester van Neerpelt), Liesbeth Fransen (schepen leefmilieu van Neerpelt) en Guy Joosten (schepen van milieu van Hamont-Achel). Neerpelt Het recyclagepark van Hamont-Achel en Neerpelt heeft een extra weegbrug. Hierdoor zullen bezoekers vlotter het recyclagepark kunnen verlaten.

Voortaan beschikt het park naast twee inkomende ook over twee uitgaande weegbruggen. Omdat het voor verschillende afvalfracties nodig is om een extra ronde te rijden, is een tweede uitgaande weegbrug geen overbodige luxe. Het is de eerste aanpassing sinds de opening van het recyclagepark op 23 april 2010. (BVDH)