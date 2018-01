Extra tickets Beiaardcantus 02u38 0

Het was geen optreden van Ed Sheeran, maar in nauwelijks enkele minuten waren de 400 tickets van;de Beiaardcantus maandagavond uitverkocht. "We zijn overrompeld en onderzoeken of er meer tickets beschikbaar kunnen worden gesteld. Mits garanties qua veiligheid is een uitbreiding mogelijk", zeggen de organisatoren Toch zal het moeilijk blijven om een ticket te bemachtigen. Op Facebook bleken meer dan 1.000 personen geïinteresseerd. (BVDH)