Ex vermoorde rijke zakenman weer aangehouden 09 april 2018

02u38 0

De ex-vrouw van de Nederlandse zakenman Marcel Van Hout (51) die in de Neerpeltse villawijk Grote Heide werd doodgeschoten, zit weer in de cel.





De 45-jarige ex werd al eens opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord, maar ze werd in december opnieuw vrijgelaten. Nu blijkt dat Van Hout voor zijn dood zijn testament liet wijzigen, waarin het voordeel serieus overhing naar zijn ex. Ze woonde immers nog in één van zijn huizen, en ze hadden nog goed contact. Het was zij die hem de bewuste dag ook dood aantrof. De klusjesman zit momenteel ook nog altijd in de cel op verdenking van betrokkenheid bij de moord. De harde schijf waar de camerabeelden van de moord op staan is verdwenen, én hij werkte ook zijn eigen schoenen en trui weg die hij die dag aan had. Zowel de ex als de klusjesman ontkennen elke betrokkenheid.





(MMM)