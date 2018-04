Ex van vermoorde zakenman weer op vrije voeten 26 april 2018

De 45-jarige ex van de vermoorde Nederlandse zakenman Marcel Van Hout (51) is weer vrij. Volgens haar raadsman zijn er geen nieuwe bezwarende elementen sinds haar eerdere aanhouding in december vorig jaar. De vrouw werd volgens de speurders als potentiële verdachte gezien, omdat de erfenisregeling van Van Hout nog maar enkele weken voor zijn moord werd aangepast. Dat gebeurde in haar voordeel. De twee hadden nog een goede verstandhouding én ze woonde nog in één van zijn huizen. De klusjesman van Van Hout zit wel nog steeds in de cel. Hij wordt verdacht van het wegwerken van de bewakingsbeelden van het huis. Daar stond op te zien wie Van Hout een kogel door het hoofd schoot. (MMM)