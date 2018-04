Erevoorzitter Peter Berben sterft aan vooravond EMJ 28 april 2018

02u40 0 Neerpelt Peter Berben is afgelopen donderdag op 76-jarige leeftijd overleden. Hij verloor de strijd tegen een slepende ziekte. Berben was één van de grote bezielers van het Europees Muziekfestival voor de Jeugd (EMJ) en stierf letterlijk aan de vooravond van de 66ste editie.

Berben, geboren in Neerpelt op 19 mei 1941, was alom bekend in Noord-Limburg als notaris. In de politiek verdiende hij zijn strepen als gemeenteraadslid en met zijn functie als liberaal volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Tongeren-Maaseik van december 1987 tot mei 1995. Tussen 1988 en 1995 zat Berben ook in de zogenaamde Vlaamse Raad, een instituut dat de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap opvolgde. Dit was de voorloper van het Vlaams Parlement. Huidig burgemeester Raf Drieskens (CD&V) kroonde in 2008 Berben tot de eerste eregemeenteraadslid van Neerpelt, een titel die hij meteen deelde met Roger Erkens.





Twintig jaar voorzitter

Ook zijn betrokkenheid bij het EMJ maakte Peter tot een gekend en geliefd persoon. Tussen 1982 en 2002 was hij twintig jaar lang voorzitter. Vervolgens bleef hij actief als erevoorzitter en nam hij plichtsgetrouw deel aan elke vergadering of bestuursweekend.





Laatste eerbetoon

"Het mooiste eerbetoon aan hem, is zo'n 3.000 jongeren uit heel Europa te laten genieten van de volgende editie van het EMJ. Dat zal plaatsvinden van vrijdag 27 april tot 2 mei 2018 in Neerpelt", klinkt het bij het festival. (BVDH)