Einde van 'Neerpelt Bezwijkt voor het Herent' 30 januari 2018

In Neerpelt werd afgelopen weekend een punt gezet achter 'Neerpelt Bezwijkt voor het Herent'. Elk jaar zet de gemeente met een dergelijke actie een bepaalde deelgemeente in de kijker. Zo werden onder meer de nieuwjaarsborrel, de Kolisbostocht en AmuseHent georganiseerd in het Herent. Dit jaar is het Centrum aan de beurt. De meest opvallende activiteit op de kalender is wellicht de beiaardcantus die in een mum van tijd was uitverkocht. (BVDH)