Eerste beelden van toekomstig Sint-Hubertuscollege 26 april 2018

Scholengemeenschap WICO heeft de eerste beelden gelanceerd van het toekomstige Sint-Hubertuscollege dat vanaf 1 september 2019 een eerstegraadsschool wordt. Vooral de moderne nieuwbouw dwars over de bestaande sporthal en speelplaats valt op. Tijdens eerdere gesprekken over de school was al duidelijk dat er verbouwingswerken aan Sint-Hubertus op de planning stonden. De nieuwbouw met drie verdiepingen moet plaats bieden voor algemene vakken en praktijkvakken. Er is ook extra ruimte voor eetzalen. (BVDH)