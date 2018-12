Eerste 35 klimaatbomen geplant BVDH

05 december 2018

16u41 0 Neerpelt De eerste 35 klimaatbomen in de gemeente Neerpelt zijn geplant. Dit is één van de initiatieven die de gemeente neemt om de gevolgen van de klimaatverandering te temperen en woonomgevingen gezonder en aangenamer te maken.

Neerpelt ondertekende een verklaring om ruimte te maken voor bomen. Samen met Limburg.net en Centrum Duurzaam Groen plant de gemeente daarom klimaatbomen. Deze komen de luchtkwaliteit ten goede en produceren zuurstof. Ze verhogen bovendien de biodiversiteit en creëren aangename plekken om te wonen en te ontspannen. Op die manier worden de gevolgen van klimaatverandering aangepakt.

De eerste 35 klimaatbomen werden geplant aan de natuurspeeltuin in de Populierenhof, langs de Kaulillerweg, aan de Passantenhaven, aan sportpark De Roosen, aan het speelplein in Bettebos en in de Molenbroekstraat. Die locaties zijn niet zomaar gekozen. “Hier krijgen bomen zeker de kans om uit te groeien tot volwassen bomen en zodoende op lange termijn een meerwaarde blijven leveren aan de algemene levenskwaliteit. Ook de boomsoort draagt hieraan bij. Daarom werd gekozen voor onder meer de witte els, de Noorse esdoorn, de es en de beuk”, zegt schepen van leefmilieu en duurzame ontwikkeling Liesbeth Fransen (CD&V).