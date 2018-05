Eenvoudigere aanvraagprocedure bij ontlenen en huren 05 mei 2018

02u51 0

Neerpeltenaren die materialen zoals nadarafsluitingen of een podium ontlenen of een terrein of zaal huren bij de gemeente, hoeven voortaan geen waarborg meer te betalen. Op die manier wordt de aanvraagprocedure een stuk eenvoudiger. "We merken dat gebruikers doorgaans de nodige zorg dragen voor onze materialen en infrastructuur", zegt schepen van evenementen Niels Valkenborgh (CD&V). "Het innen en terugbetalen van een waarborg is dan vaak een overbodige stap in de aanvraagprocedure. Bovendien is het voor een vereniging niet altijd evident om pakweg euro 250 tijdelijk te moeten missen op haar bankrekening. Daarom vragen we vanaf nu geen waarborg meer en zullen we in de uitzonderlijke gevallen dat er toch schade is, hiervoor een factuur bezorgen aan de gebruiker."





(BVDH)