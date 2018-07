Duizend euro voor ontwikkelingshulp 09 juli 2018

Naar jaarlijkse gewoonte trekt de gemeente 5.000 euro uit voor projecten van verenigingen of inwoners gericht op internationale solidariteit. De som wordt dit jaar gelijk verdeeld tussen vijf ingediende projecten. Hiervoor verleent het advies bij de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS). De keuze viel dit jaar allereerst op Eye for Salone, een project dat werkt aan de bouw van een lagere en vakgerichte school in 3 Mile, Newton in Sierra Leone. Zij breiden de school verder uit met dit budget. Als tweede kiest men voor de werken aan een Sherpa Health Care Center in Nepal. Het toegekende budget zal gebruikt worden om 30 eerstehulpdozen aan te kopen. Missie Filipijnen zorgt dan weer voor studiegeld voor enkele jongeren zodat zij de kans krijgen op een goede educatie. Als vierde zal de toelage van vzw Gambia worden ingezet om de lokalen van de kleuterschool in Bulock aan te passen. Vzw GamMOL-Leetulor zal als vijfde dorpen in Gambia bezoeken om de plaatselijke bevolking wonden te leren verzorgen met zelfgemaakte honingzalf. (BVDH)