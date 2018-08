Droogteschade aangeven 01 augustus 2018

02u49 0

De gemeente Neerpelt laat weten dat haar landbouwers droogteschade kunnen aangeven. "Landbouwers die aanzienlijke schade hebben geleden als gevolg van de aanhoudende droogte, kunnen hiervan aangifte doen. De aangifte dient te gebeuren uiterlijk op 5 augustus. Landbouwers kunnen een beroep doen op de Neerpeltse schadecommissie als hun teelten schade hebben opgelopen of (grotendeels) verloren zijn. De commissie komt de schade vaststellen op percelen gelegen in Neerpelt. Die vaststelling moet gebeuren voor de oogst. Indien de teelt niet volledig mislukt is komt de schadecommissie een tweede keer langs tijdens de oogst", laat het gemeentebestuur verstaan. Landbouwers kunnen de schadecommissie aanvragen via het aanvraagformulier. Ingevulde formulieren kunnen binnengebracht worden bij de ROLL-dienst in het gemeentehuis (Kerkplein 1) of gemaild worden naar landbouw@neerpelt.be. (BVDH)