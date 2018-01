Dieven stelen radiatoren uit huis 02u57 0

Dieven hebben ingebroken in een huis in de Plataanstraat in Neerpelt. Ze gingen aan de haal met vier radiatoren. De diefstal gebeurde dit weekend. De woning wordt momenteel gerenoveerd. Van de daders ontbreekt elk spoor. De politie onderzoekt de zaak. (MMM)