De Roosen krijgt kunstgrasveld 05 mei 2018

02u29 0

Deze week is men begonnen met de aanleg van het kunstgrasveld op gemeentelijk sportpark De Roosen. Sportpark De Roosen beschikt momenteel over drie wedstrijdvelden en twee trainingsvelden. Het tweede wedstrijdveld wordt nu heraangelegd als kunstgrasveld. "Door het groeiend aantal voetballers binnen de jeugdsamenwerking in Neerpelt, worden de trainingsvelden overbelast en krijgen deze te weinig rust om te herstellen", zegt schepen van Sport Leen Gielen (CD&V). "Om voldoende trainingsfaciliteiten te kunnen blijven bieden voor de jeugdvoetbalsamenwerking, besloten we in overleg met Esperanza Pelt om het tweede wedstrijdveld om te vormen tot kunstgrasveld. Dit veld zal in de toekomst gebruikt worden voor wedstrijden én trainingen, waardoor de trainingen beter gespreid kunnen worden over de aanwezige velden", aldus de schepen. Het gemeentebestuur voorzag in het jaarbudget een tussenkomst van 423.500 euro. Het veld maakt gebruik van kunstgras met kurk infill, zodat er geen schadelijke gevolgen zijn voor ondergrond en sporter. Tegen het nieuwe voetbalseizoen is het veld speeklaar.