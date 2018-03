Communiefoto's bij brandweer 15 maart 2018

Elk jaar weer willen kinderen graag hun communiefoto's of foto's voor het lentefeest laten maken bij de brandweer. Daarom zetten de posten van Bree, Leopoldsburg, Lommel en Neerpelt op woensdag 21 maart de deuren van hun kazernes open. Je kan er terecht tussen 13 en 16 uur. Wie interesse heeft, kan een mailtje sturen naar info@hvznl.be. Je wacht best niet te lang, want de plaatsen zijn beperkt. Voor een fotograaf moet je telkens zelf zorgen. (BVDH)