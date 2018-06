Celstraf voor Nederlandse broers 01 juni 2018

Twee Nederlanders van 31 jaar en 27 jaar moeten respectievelijk 12 en 15 maanden naar de cel. De oudste woont in Neerpelt, de jongste in Geel. Ze zijn schuldig aan het bezit en de verkoop van cocaïne. Het dealen gebeurde tussen 30 juni 2015 en 10 augustus 2016 in de regio rond Neerpelt. In de woning trof de politie lege verpakkingen aan, waardoor de handel kon achterhaald worden. De twee heren moeten allebei ook een boete betalen van 6.000 euro (BVDH)