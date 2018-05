Blokken kan opnieuw in De Vliering 30 mei 2018

Ook deze blokperiode kunnen studenten weer in alle rust studeren in De Vliering. Je kan dagelijks terecht op de tweede verdieping van Oud Dommelhof tussen 8 en 22 uur en dit nog tot en met 20 juni. "De voorbije examenperiodes was de studieruimte een groot succes: tientallen studenten bereidden zich er voor. Om het comfort te verhogen en dit initiatief een permanent karakter te geven, voorzag de gemeente inmiddels nieuw meubilair en een sterke wifi-installatie", zegt schepen van Jeugd Niels Valkenborgh (CD&V). Ook in de bibliotheek kan je nog steeds studeren, al zijn de openingsuren hier minder ruim. (BVDH)