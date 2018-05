Bijkomende sociale woningen 31 mei 2018

02u34 0

Sociale huisvestingsmaatschappij Kempisch Tehuis heeft haar jaarverslag dinsdagavond voorgesteld. Daaruit bleek dat er de komende jaren nog heel wat beweging is op vlak van sociale woningen. In 2017 startte de bouw van 28 nieuwe sociale woningen in de Weidenstraat op Grote Heide. Verder zijn 13 woningen gerenoveerd in 2017 en zijn er 29 in uitvoering. De komende jaren staan zijn er 26 appartementen in voorbereiding in het project 'St-Elisabeth' in Sint-Huibrechts-Lille, naast Fierkens Broek. Om ook in de toekomst nog sociale woningen te kunnen bouwen, beschikt Kempisch Tehuis Neerpelt over meer dan een hectare grondreserve. Vorig jaar waren er 616 kandidaat-huurders, gemiddeld bedraagt de wachttijd in Neerpelt 45,79 maanden. Dat ligt het onder het Vlaamse gemiddelde van 52,20. (BVDH)