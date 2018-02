Beyond Voices nieuwe show van Imago Tijl 09 februari 2018

In het openingsweekend van maart staat de nieuwe show van Imago Tijl op de kalender. Dans, muziek en stemmen zijn de hoofdingrediënten van de allernieuwste voorstelling. Intussen bestaat de dansgroep 61 jaar en de choreografen blijven op zoek naar muziek die hen bezielt en die ze kunnen visualiseren. Deze jaargang ontdekten ze dat er heel veel mogelijkheden zijn met de stem, wat resulteerde in de nieuwe show. Huischoreograaf Luc Morren neemt tijdens de voorstellingen zijn oud-leerling Birgit Hannes onder zijn artistieke vleugels. Beyond Voices is te zien op vrijdag 2 en zaterdag 3 maart om 20.15 uur en zondag 4 maart om 15 uur in Dommelhoftheater te Neerpelt. Kaarten kunnen besteld worden via www.imagotijl.be/tickets of via 011/80.50.00. (BVDH)