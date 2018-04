Bevers gespot in kanaal 10 april 2018

In het kanaal ter hoogte van Sint-Huibrechts-Lille hebben enkele voorbijgangers een diertje in het water gespot. Ze twijfelden of het een bever of otter was, maar dankzij de sociale media werd het antwoord snel gegeven. Bevers in Neerpelt zijn niet nieuw, in augustus 2016 werd een beverfamilie gespot in de Dommel. Het was de comeback van deze soort na driehonderd jaar. In het kanaal worden ze doorgaans niet gezien, daar komt nu dus ook verandering in. Vorig jaar in oktober liep nog vijver leeg in de Dommel nadat een bever zich een weg had gebaand door een dijk. (BVDH)