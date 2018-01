Basisschool Helibel brengt kerstmusical 02u39 0 Foto RV

Al voor het vijfde jaar op rij pakte basisschool Helibel uit met een kerstmusical. De plaatselijke parochiezaal was in een mum van tijd uitverkocht voor de twee voorstellingen op vrijdag 22 december. De leerlingen van het zesde leerjaar voerden het toneel op en tussendoor brachten alle klassen een lied- en dansnummer. "Het verhaal speelde zich af in hotel 'De Herberg' en kreeg de titel 'Wat als...?' We vertelden wat er zou gebeurd zijn als er meer dan 2.000 jaar geleden toch nog plaats was geweest in een herberg te Bethlehem", vertellen leerkrachten Marc Eerdekens en juf Kelly Schuurmans. Na de voorstelling werd de kerstvakantie goed ingezet met het traditionele kerstdorpje op het dorpsplein.





(BVDH)