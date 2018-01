Baasje zoekt hond van overleden man JELLE AL VIER DAGEN VERMIST NA BRAND CHALET MARCO MARIOTTI

02u26 0 Marco Mariotti Maria Klerckx voor de vernielde chalet, met een flyer van haar vermiste hondje. Neerpelt Maria Klerckx is de wanhoop nabij. Na drie dagen zoeken is er nog geen spoor van haar hondje Jelle, dat wegliep toen haar chalet in Bergerheide afbrandde. "Het is het hondje van mijn overleden man. Dit is emotioneel heel zwaar", zucht Klerckx die samen met familie en vrienden massaal pamfletten ophangt.

Het was in de nacht van donderdag op vrijdag dat er plots brand uitbrak in de chalet van Maria Klerckx. Een vermoedelijke schouwbrand liep uit de hand, en de brandweer kon niet verhinderen dat het gebouw in vlammen opging. Maria kon zes honden redden, maar van haar podenco Jelle ontbrak elk spoor. Ze had haar nog zien weglopen toen de vlammen door het dak schoten, maar waar ze nu schuilt, weet niemand.





Marco Mariotti Hond Jelle, een podenco van tien jaar oud.

Niet ver

"We hebben sindsdien het bos nabij de chalet grondig doorzocht", vertelt een emotionele Klerckx. "We weten niet waar ze is, maar ver zou ze normaal niet kunnen zijn." Maria renoveerde enkele jaren geleden de chalet met haar man, en had het huisje als buitenverblijf. "Maar mijn man overleed vorig jaar. En Jelle was zijn hondje. Het is verschrikkelijk dat ze nu vermist is. Het zou me zo'n deugd doen als ze terug naar huis zou komen of als we haar vinden."





Enkele hondenverenigingen boden al spontaan hun hulp aan, om mee op zoek te gaan naar Jelle. "Ze snuffelden aan een kussen uit het mandje van Jelle, en probeerden zo een spoor te vinden, maar dat leverde voorlopig nog niets op. In de omgeving en buurgemeenten hangen we pamfletten op. Ook op Facebook hebben we een actie gelanceerd, en dat leverde een tip op in Neerpelt, 15 kilometer hier vandaan. Toch betwijfelen we of ze al zo ver zou kunnen zijn. Ik leg ook stukjes vlees in de omgeving van de chalet, in de hoop dat ze erop afkomt." Sinds vrijdag zoeken Maria en haar familie onafgebroken naar het hondje, maar het wordt mentaal zwaar.





Doodop

"We zijn doodop, maar blijven doorgaan. Intussen ben ik ook de chalet kwijt die ik samen met mijn man heb verbouwd. Het was in elk geval allemaal verzekerd, en ik zou het in principe allemaal kunnen heropbouwen. Maar ik weet nu nog niet of ik dat ook ga doen. Het is momenteel allemaal teveel. Al onze herinneringen zijn weg." Maria krijgt intussen steun van familie, vrienden, maar ook onbekenden die het bericht van de vermiste Jelle massaal verspreiden. "Als iemand ook maar iets heeft gezien, mag die mij meteen contacteren." Wie info heeft mag Maria contacteren via 0488/24.47.02