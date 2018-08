Asfaltwerken starten maandag 23 augustus 2018

Een aannemer start maandag met de asfalteringswerken in de Hamonterweg en de Bosstraat, vanaf de spoorwegovergang tot aan het kruispunt met de Militaire Dijk. De aannemer breekt er de rijweg op en plaatst een nieuwe onderlaag en toplaag asfalt. Deze werken duren naar verwachting tot en met dinsdag 4 september. Asfalteringswerken zijn wel sterk weersafhankelijk, dus de planning kan nog wijzigen. Het kruispunt met de Geuskens, dat bij de start van het bouwverlof deels werd opengesteld, wordt daardoor opnieuw tijdelijk afgesloten. Het verkeer van Neerpelt naar Hamont of Achel volgt dan zoals in een vorige fase een omleiding via de Militaire Dijk. De omleiding voor het verkeer vanuit Hamont naar Neerpelt blijft behouden. Het gemeentebestuur dringt nogmaals aan om de toegelaten snelheid van 50 per uur te respecteren, zowel op de omleidingswegen als in de werfzone. Op de plaatsen waar er effectief gewerkt wordt, ligt de limiet op 30 per uur, voor de veiligheid van de wegenwerkers. Zodra de toplaag is aangebracht, is de vernieuwing van de rijweg en het fietspad van de Hamonterweg afgerond. De aannemer heeft nu nog tot half september nodig om de inritten, voetpaden en bermen af te werken. (BVDH)