Allereerste pannatornooi 24 augustus 2018

Voor het eerst vindt in Neerpelt een panna-tornooi plaats. Dit zal het geval zijn op 19 september om 13.30 uur op het grasveld bij het VCLB-gebouw in de Bermstraat. Het betreft een voetbaltornooi voor kinderen waarbij korte wedstrijdjes één tegen één van drie minuten worden gespeeld in een voetbalkooi. "De term 'panna' wordt gebruikt als je de bal door de benen van je tegenstander kan spelen. Dan heb je meteen gewonnen. Het worden dus zeker spannende wedstrijdjes waarin kinderen hun voetbalskills kunnen tonen. Het belangrijkste is echter dat de deelnemers een plezante, sportieve namiddag beleven", zegt schepen van Sport Leen Gielen (CD&V). Inschrijven kan via het formulier op www.neerpelt.be/panna. Een week voor het tornooi volgt een wedstrijdschema. Er is een leuke prijs voor de winnaar in elke leeftijdscategorie. (BVDH)