Al 21 buurtgezellen voor 51 senioren 27 juni 2018

02u50 0

Vrijwilligers van dienstencentrum BinnenHOF zijn de afgelopen maanden op bezoek gegaan bij meer dan 150 alleenstaande 65-plussers in Neerpelt-centrum. Zo wil de gemeente ouderen in hun vertrouwde omgeving ondersteunen. Deze vorm van buurtgerichte zorg loopt sinds 2014 in de Neerpeltse dorpskernen en wordt nu afgesloten in het centrum. Na de huisbezoeken bij 491 mensen werd er ook gezocht naar 'buurtgezellen', die instaan voor alledaagse klusjes. In totaal vroegen 51 senioren naar zo'n buurtgezel en gaven 21 mensen aan deze taak op zich te willen nemen. (BVDH)