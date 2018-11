Afvalophalers ontvangen in gemeentehuis Birger Vandael

22 november 2018

Het is de Week van de Afvalophaler. Daarom mochten de afvalophalers vanmorgen hun ronde eventjes onderbreken voor een welverdiende pauze in het gemeentehuis. Een tas koffie en enkele smakelijke koffiekoeken waren zeker aangename verrassingen. Ook de parkwachters van het recyclagepark kregen een bezoekje. Tijdens de Week van de Afvalophaler wordt opgeroepen om – vooral in het verkeer – meer respect te tonen voor afvalophalers, die elke dag in weer en wind hun steentje bijdragen aan een propere gemeente.