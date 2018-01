Afhaling huisvuilzakken vanaf 19 februari 25 januari 2018

Van 19 tot en met 23 februari kunnen Neerpeltenaren hun tegoed aan huisvuilzakken afhalen op vijf locaties. Ze kunnen vanaf dan ook terecht op het recyclagepark (behalve op zaterdag), in Bioshop Klimop, Kringwinkel ReTroFee en Brico. Op 19 februari vindt de bedelingsdag plaats in het dienstencentrum Binnen HOF, een dag later is het de beurt aan basisschool Helibel in Sint-Huibrechts-Lille en daarna volgen Dorpshuis 't Kruispunt, Basisschool Boseind en Basisschool Helibel in Herent. Het aantal zakken dat je krijgt, wordt berekend in functie van je gezinssamenstelling. Na de bedelingsdagen kan je je tegoed aan huisvuilzakken ook afhalen in het gemeentehuis. (BVDH)