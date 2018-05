40 vaten legen op tonen van de beiaard EERSTE MASSACANTUS LOKT 700 DEELNEMERS NAAR NEERPELT BIRGER VANDAEL

22 mei 2018

02u36 0 Neerpelt Vier uur lang zingen, drinken en plezier maken. 700 mensen hebben zaterdagavond 40 vaten geleegd tijdens de allereerste Neerpeltse Beiaardcantus. Na de cantus kwamen er enkel positieve commentaren.

Het idee voor de cantus bestond al een aantal jaren. "Ik droom al van een cantus sinds de beiaard in 2015 in de toren is geïnstalleerd", biecht Jasper op. "Elke jaar plaatst Neerpelt een deelgemeente in de kijker en dit jaar is het thema 'Neerpelt Bezwijkt voor het Centrum'. Ik sprak samen met Albert Smeets van vzw Beiaard over mijn idee en op de startvergadering van de gemeente was iedereen laaiend enthousiast." Aanvankelijk was de organisatie niet eens zeker of het idee wel zou aanslaan. "We hebben de ticketverkoop dan ook vroeg geopend in de hoop dat alle tickets na verloop van tijd toch zouden verkocht geraken. Viel dat even mee: na twaalf minuten waren alle 400 tickets de deur uit. Na overleg zijn we erin geslaagd om nog 300 extra plaatsen creëren en ook die waren in een mum van tijd ingenomen", gaat Jasper verder.





Cantusklassiekers

"Zo'n Beiaardcantus is ook echt uniek. In Limburg was er vorig jaar één in Tongeren, verder zijn er nooit dergelijke openluchtcantussen geweest." Op de playlist stonden heel wat echte cantusklassiekers, zoals The Wild Rover en Clementine, maar ook Vlaamse plaatjes (Jan Klaassen was Trompetter), jeugdliedjes (De Samsonrock) en lokale liederen. "We hebben gekozen voor een goede mix, want als mensen het liedje niet kennen, gaan ze drinken en het draaide hier toch vooral om het zingen. Om onze roots niet te verloochenen zongen we ook het Limburgs volkslied en het Neerpelts volkslied, Van de stiene Brug." Cantusstraffen en rijmpjes om naar het sanitair te gaan, waren er niet. Maar aan plezier geen gebrek. Al snel werden de eerste polonaises opgestart en gingen de stoelen de lucht in.





De organisatie wilde in geen geval dat de cantus 'een zuipfestijn' zou worden. "We wilden niemand aanzetten of verplichten om te drinken", is Jasper duidelijk. "Uiteraard is het onvermijdelijk dat sommige deelnemers te diep in het glas kijken."





Vervolg

Het was sowieso de eerste en laatste editie in Neerpelt, maar krijgt het evenement in Pelt een tweede leven? "Ik hoop van wel, eventueel tweejaarlijks. We hopen dat de gemeente ons blijft steunen, al moeten we buiten het kader van 'Neerpelt Bezwijkt' volgend jaar wel weer van nul beginnen."