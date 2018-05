38 opvanginitiatieven in de bloemetjes 19 mei 2018

Het gemeentebestuur heeft 38 Neerpeltse opvanginitiatieven in de bloemetjes gezet. Dit gebeurde ter gelegenheid van de Week van de Opvoeding. De initiatieven in kwestie kregen een boeket bloemen en een fruitmand. Voor de kinderen bij de onthaalouders, crèches en bij Robbedoes voorzag de gemeente een watertap om gezonde fruitdrankjes te maken. "We maken graag tijd om al deze initiatieven een stevige schouderklop te gaan geven", zegt schepen van Gezin Leen Gielen (CD&V). "Zij helpen immers mee om ons gezinsbeleid waar te maken, waarin we veel belang hechten aan opvoeding en opvang. Denk maar aan de nabijheid van buitenschoolse kinderopvang in elke deelkern, onze steeds groeiende werking van Huis van het Kind Pelt, de jaarlijkse babyborrel voor de nieuwe Neerpeltenaartjes,... Een welgemeende dankjewel aan al deze partners is dan ook zeker op zijn plaats." (BVDH)