34 boottitels voor NWC Neerpelt 06 september 2018

BK Sprint in Willebroek

De kajakkers van de Neerpeltse watersportclub NWC hebben zich van hun beste zijde getoond op het BK sprint in Willebroek. Op de openingsdag pakten ze 24 van 41 nationale boottitels op 200m en 500m in K1, K2 en K4. NWC veroverde op de tweede dag nog 10 van 20 boottitels op 1000m in K1, K2 en K4. Een totaal van 34 keer goud voor de Neerpeltse boten.





De andere titels - op een totaal van 61 - gingen naar Geel (8), Mechelen (7), Zwevegem (5), Harelbeke (3) en Kasterlee, Gent, Turnhout en Seneffe (1).





De individuele medaillewinnaars (goud, zilver of brons) voor NWC waren Hermien Peters (7 stuks), Artuur Peters, Joke Plas (6), Lize Broekx, Amber Jannis (4), Jana Verduyckt, Carlijn Van Oijen, Tamara Verpoorten, An Vlassak, Wim Eerdekens, Baud Kums, Bart Stalmans (allen 3). Eén medaille ging naar Dries Broekx, Daan Cox, Piet Broekx, Gunther Goossens, Inge Morren, Febe Timmermans, Liene Peels, Roos Broekx, Anne Van der Linden, Karolien Plas, Reinhilde Verbruggen, Toon Broekx, Tom Verduyckt, Hidde Algera en Jobbe Peels. (PLG)