300 extra tickets voor Beiaardcantus 05 februari 2018

02u25 0

Nadat de eerste 400 tickets voor de immens populaire Beiaardcantus in Neerpelt in slechts 12 minuten de deur uit vlogen, heeft de organisatie met het gemeentebestuur de mogelijkheden tot uitbreiding besproken. Op woensdag 7 maart om 20 uur volgt een tweede verkoopmoment en worden nog eens 300 tickets verkocht.





Het moge duidelijk zijn dat iedereen in Neerpelt en omstreken erbij wil zijn op zaterdag 19 mei tijdens de Beiaardcantus, die plaatsvindt in het kader van 'Neerpelt bezwijkt voor het Centrum'. "Omdat er na het eerste verkoopmoment tickets met grote winst werden doorverkocht en omdat we iedereen een eerlijke kans gunnen om een ticket te kopen, zal het niet meer mogelijk zijn om onderling te ruilen of door te verkopen. Zij die begin januari al een ticket kochten en de naam daarop nog willen laten wijzigen, kunnen dat nog tot uiterlijk 3 maart laten doen", klinkt het vanuit de organisatie. De tickets worden opnieuw online verkocht via de link www.beiaardcantusneerpelt.be/tickets. Wie ervaring heeft in het begeleiden van massacantussen kan zich ook nog steeds kandidaat stellen om de Beiaardcantus mee voor te zitten. Je kan jouw kandidatuur versturen via cantus@beiaardcantusneerpelt.be. (BVDH)