30 maanden voor ramkraak parfumerie 15 INBRAKEN IN 25 JAAR, MAAR ZAAKVOERSTER DENKT NIET AAN STOPPEN BIRGER VANDAEL

19 juli 2018

02u43 0 Neerpelt Op 11 juni 2014 werd Parfumerie Davids voor de elfde keer slachtoffer van een zware ramkraak. De daders roofden 's nachts twee rekken leeg in het Neerpeltse filiaal en maakten zo een buit van enkele duizenden euro's. Een Litouwer krijgt nu dertig maanden cel.

Rond twee uur 's nachts ging destijds het alarm af in de Koning Albertlaan in het Neerpeltse centrum. Zaakvoerster Sandra Davids uit Peer kwam tien minuten later ter plaatse, maar stelde vast dat de ramkraker al was gaan lopen. "Ik vermoed dat ze met een vrachtwagen of terreinwagen waren, het was in elk geval een zwaar voertuig", vertelde Sandra destijds aan onze krant.





Twee rekken

Even daarvoor waren die ingereden op de rolluiken waardoor de vitrine en deur zwaar beschadigd waren. Ze waren erin geslaagd om twee rekken leeg te roven. "Het gaat dan om parfums van merken zoals Armani, Hugo Boss en Paco Rabanne. Gelukkig ging ons mistkanon af, waardoor ze niets meer zagen en op de vlucht sloegen. De duurdere merken proberen we steeds achteraan de winkel te plaatsen, maar zo gigantisch groot is het pand nu ook weer niet", aldus Sandra. Aan de hand van DNA-onderzoek kwam de politie bij de Litouwer uit. Die zit momenteel reeds vast in de gevangenis van het Duitse Schwalmstadt. De burgerlijke belangen in deze zaak werden aangehouden.





Mistkanonnen

De zaakvoerster had in meer dan twintig jaar al elf keer te maken gekregen met zware inbraken, overvallen en ramkraken bij filialen in verschillende gemeenten. "Inbrekers worden veel slimmer", zei ze na de ramkraak. "De daders belden de politie eerst met een valse melding elders in de naburige gemeente, net voordat ze gingen toeslaan. Zo waren ze er zeker van dat de politie uit de buurt was. We investeerden wel 25.000 euro in veiligheidsmaatregelen en de mistkanonen bewijzen hun nut, maar met dure camera's houden we ons niet bezig", liet ze anno 2014 verstaan.





15 inbraken

Intussen zijn we vier jaar verder en spreekt Davids van vijftien inbraken in ruim 25 jaar tijd. Ze doelt daarmee op de filialen die ze in verschillende gemeenten heeft. Nog steeds zijn de vestigingen in Leopoldsburg, Bree, Lanaken en Neerpelt open. De winkel in Peer werd verkocht, maar de zaakvoerster denkt absoluut niet aan stoppen. "Tegen al die inbraken kan je niet veel doen. We waren zelfs een keer slachtoffer van een roofoverval. Als je tegenover een geweer staat, kan je weinig beginnen. Als zelfstandige moeten we verder gaan. Ik blijf het desondanks een fijne job vinden."