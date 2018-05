30.000 bezoekers voor EMJ 03 mei 2018

02u36 0 Neerpelt De organisatie van het EMJ blikt tevreden terug op de afgelopen dagen. Het festival was goed voor meer dan 3.000 deelnemers en tot 30.000 bezoekers.

De organisatie heeft het over "vreugde en verdriet". Met vreugde verwijzen ze naar de vriendschappelijke sfeer waarin de jonge vocalisten van de 88 deelnemende koren uit 23 landen konden verbroederen. Met verdriet bedoelde men het overlijden van erevoorzitter Peter Berben. Als hoogtepunt wordt de aanstelling van het kinder- en jeugdkoor 'Kiliana' uit Overpelt tot 18de ambassadeur van het EMJ aangehaald. Kiliana ging trouwens een samenwerking aan met het jeugdkoor Klangfarben uit het Duitse Waren.





Geen grenzen meer

"Er zijn geen grenzen meer in de samenstelling van de koren. Het kinder- en het meisjeskoor uit Kosice in Slowakije bestaat voornamelijk uit Hongaarse kinderen. The Shani Choir uit Jezreel Valley in Israel is samengesteld uit meisjes die joods, christen, arabisch en moslim zijn."





Uiteraard zijn er ook de optredens voor de internationale vakjury. De allerhoogste prijs werd dit jaar slechts één keer uitgereikt in de drie wimpelreeksen en die eer viel het kinderkoor 'Villanella' uit Laakdal te beurt.





In de overige reeksen behaalden zeventien groepen een 1ste prijs cum laude. De 67ste editie van het EMJ wordt een instrumentale editie en vindt plaats van 3 tot 6 mei 2019. Voor het eerst zal de nieuwe fusiegemeente Pelt gastheer zijn.





