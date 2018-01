"We zitten met de schrik, vooral voor onze kinderen" CAFÉ-UITBATER KRIJGT TE MAKEN MET DUBBELE BRANDSTICHTING IN ÉÉN NACHT MARCO MARIOTTI

02u58 0 Marco Mariotti Het café werd een kwartier na de brandstichting in Neerpelt ook in brand gestoken. Neerpelt De brandweer is maandagnacht uitgerukt na een dubbele brandstichting aan een woning in Neerpelt en ook aan café VIII promille in Hamont-Achel. Allebei eigendom van J.M. "We hebben geen flauw idee wat hier de bedoeling van is, maar we moeten nog bekomen van de schrik", vertelt hij.

Het was dinsdagochtend rond vier uur dat de brandweer de oproep voor een autobrand binnenkreeg. Twee wagens op de oprit van een woning in de Volmolenstraat in Neerpelt stonden in lichterlaaie. De brandweer kwam ter plaatse, kon beide voertuigen blussen, maar niet verhinderen dat de auto's in de vlammen opgingen. De woning bleef onbeschadigd. Amper een kwartier later volgde een tweede oproep van een brand in het centrum van Achel in de Dorpsstraat. Daar stond café VIII Promille in lichterlaaie. Het pand wordt uitgebaat door de man wiens auto's een kwartier eerder in de vlammen opgingen. "Dit is heel erg schrikken voor ons", reageert de man kort.





"Wij sliepen op het moment van de feiten, maar zijn allen gelukkig ongedeerd. Ook voor mijn kinderen was dit een zeer angstaanjagende gebeurtenis. Ik heb geen flauw idee wie hier achterzit, of wat de boodschap mag zijn. Verder vertrouw ik op het goede werk van het gerecht. Hopelijk komt er snel duidelijkheid, en kunnen we met een gerust hart verder. Verder ga ik liever niet in op de feiten."





Marco Mariotti Eén van de wagens werd tot schroot herleid na de brand.

Brandversnellers

Het parket en een branddeskundige verzegelden de beide huizen en deden een uitvoerig onderzoek. "Op dit ogenblik voert de recherche van de PZ HANO een onderzoek naar beide brandhaarden en naar een mogelijk verband tussen deze", vertelt Pieter Strauven van het parket. "Alle hypotheses, ook die van kwaad opzet, worden nagegaan."





Er zouden brandversnellers zijn gevonden op de plek van beide vuurhaarden. Het parket Limburg vorderde een branddeskundige tesamen met een brandhaarddetectiehond en het labo van de federale gerechtelijke politie. Het Nederlandse gezin woont al enkele jaren in Neerpelt. Hoelang de man de café al uitbaat, is niet duidelijk.