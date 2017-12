"We steken hart en ziel in onze zaak. Voor mijn vader" De warmste verhalen van 2017 | Vincenzo heeft na amper 9 maanden al vermelding in Gault&Millau BIRGER VANDAEL

02u25 0 Dalemans Vincenzo met zijn vrouw Evy en zoontje Francesco - genoemd naar zijn grootvader - in de zaak. Op de achtergrond een foto van papa Francesco, de beschermengel van het restaurant. Neerpelt Op 1 april van dit jaar openden Vincenzo Meliadó en zijn vrouw Evy Michielsen restaurant L'Anima, aan Broekkant in Sint-Huibrechts-Lille. Nauwelijks negen maanden later is er al een vermelding in Gault&Millau en schuiven mensen uit de hele regio aan in het vroegere Sint-Hubertushof. Of hoe de zoon de droom van zijn overleden vader waarmaakt. "Hij is nog altijd heel erg aanwezig in ons restaurant."

Vader Francesco Meliadó kwam bijna zeventien jaar geleden van Calabrië naar ons land, op zoek naar een beter leven. In Achel opende hij 'Il Ritrovo', een klassieke pizzeria. Maar na zes maanden werd Francesco ziek en moest hij een operatie aan zijn poliepen ondergaan. De behandeling verliep niet zoals het moet en uiteindelijk leefde hij nog vijf jaar met een handicap. Zijn droom om een eigen zaak uit te bouwen tot een succesvol restaurant, leek verloren.





De toen amper 15-jarige Vincenzo moest lijdzaam toekijken. Maar eens zijn schooltijd erop zat, stapte hij zelf ook de horecawereld binnen. Zo leerde hij zijn vrouw Evy uit Oostmalle kennen. In 2015 trouwden ze, een jaar later werd Francesco geboren - genoemd naar zijn grootvader. En dit voorjaar trad Vincenzo helemaal in de voetsporen van zijn vader, met een eigen restaurant. Hij koos voor de naam L'Anima omdat 'Il Ritrovo' reeds een bestaand restaurant in Genk is.





In L'Anima zijn een hoop verwijzingen naar vader Francesco te vinden. "De ossobucco wordt gemaakt volgens een oud recept dat ik nog van mijn vader meegekregen heb", vertelt Vincenzo. "En ook bij andere gerechten volg ik de stijl van mijn vader. Toen ik nog een prille tiener was, keek ik al toe hoe hij met 'showcooking' van de bovenste plank pizza's klaarmaakte. Ook dat heb ik van hem geleerd. We gebruiken ook nog altijd producten uit onze geboortestreek Calabrië. We gaan tijdens de kerstvakantie ook even op reis naar Italië. Niet alleen om te ontspannen, maar ook om ons gamma te verbeteren. Intussen hebben we zelfs onze eigen olijfolie."





L'Anima is in geen tijd ook de horecazaak geworden die vader Francesco altijd wilde hebben. "Hij wilde een restaurant uitbaten waar iedereen zich thuis kon voelen. Geen stroef en afstandelijk gedoe, maar een zaak waar de klanten als familie behandeld worden. Mijn vader gaf ook altijd een roos aan de vrouwen - dat heb ik van hem geleerd. Ik heb zijn droom nu mogen realiseren - weliswaar in een eigen jasje, want papa had een echt klassieke Italiaanse pizzeria. Bovendien kwam hij als nobele onbekende naar België, terwijl ik al jaren in Achel woon en dus een zeker netwerk heb."





Joris Huysmans

Aanstekelijke passie

De boekingen voor L'Anima bleven niet uit. "Onze Italiaanse aroma's, de afwerking en de presentatie sloegen blijkbaar aan. In het begin hadden we die drukte echt niet verwacht. Drie maanden lang was het echt heel hard werken, en moesten we ook nog een team samenstellen." Naast twee vaste personeelsleden en een resem studenten kan Vincenzo gelukkig ook rekenen op zijn vrouw Evy, die de zaal voor haar rekening neemt. "Ik heb vroeger nog als leerkracht gewerkt", vertelt ze. "Maar de passie van mijn man werkt hier aanstekelijk. Het is fijn om een band op te bouwen met de klanten. En ik heb een goed geheugen, dus ik weet vaak nog hoe ze hun vlees gebakken willen, of waar ze graag zitten. Mensen vinden dat ook leuk."





Afgelopen zomer werd het succes van L'Anima gestaag verder uitgebouwd. "Om de drie weken wijzigen we het menu, kwestie van niet eentonig te worden", aldus Vincenzo. "Daarom komen de mensen ook vaak terug. Ze zeggen ook altijd dat ze van het huiselijke aspect in ons restaurant houden - dit is een omgebouwde boerderij, en dat merk je. Zo is er een open haard en krijgen de klanten veel ruimte. Vroeger woonde hier een gezin met elf kinderen en die hele groep is onlangs komen tafelen. Dat was een speciaal moment, want zij waren natuurlijk ook erg nieuwsgierig naar wat er van hun huis geworden was."





Met een mooie 12 op 20 in de culinaire gids Gault&Millau volgde al snel een beloning voor het harde werk. "Dat is inderdaad wel heel snel gekomen", glimlacht Vincenzo. "Misschien hebben we hier ook geprofiteerd van de bekendheid van mijn vader? We waren er alleszins niet echt mee bezig, al is het wel een extra motivatie om hard te werken."





Niet bezig met Michelinster

Vraag is wat er nu nog mag volgen. "We zijn niet bezig met een Michelinster. Als we na onze droomstart gewoon dezelfde lijn kunnen aanhouden, is dat ook al mooi. Mijn vader blijft wel onze beschermengel - een foto van hem hangt in onze zaak. Hij is de reden dat we hier ons hart en ziel in stoppen - L'Anima staat ook voor 'de ziel'. Daarom staan we soms zelfs om 4.30 uur op om alles klaar te maken."





De kleine Francesco, amper zestien maanden jong, kijkt intussen geamuseerd toe. Wordt hij de volgende Meliadó in de zaak? "Hij mag worden wat hij wil", zegt Evy. "Toch zien we dat hij heel graag eet. En het is duidelijk dat hij ook al een zekere smaak aan het creëren is - hij weet de broodjes al heel goed staan. En als hij bij zijn opa en oma in Oostmalle gaat logeren, dan sturen ze altijd foto's door van een spelende Francesco in een keukentje. Dus wie weet komt het er ooit echt wel van."