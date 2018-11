‘Neerpelt Bezwijkt’ bereikt apotheose Birger Vandael

22 november 2018

12u32 0 Neerpelt Na vijf prachtige jaren bereikt het concept ‘Neerpelt Bezwijkt’ op 8 december haar apotheose. Het wordt een enthousiast weerzien van buren en vrienden die samenwerkten om projecten te realiseren in en voor hun wijk.

De afgelopen jaren zette ‘Neerpelt Bezwijkt’ telkens een andere deelkern in de kijker. Als eerste was Boseind aan de beurt, het centrum sloot het rijtje af. “We hebben prachtige jaren achter de rug met een resem aan concrete resultaten, vele grote en kleine projecten die bewoners realiseerden met de steun van het gemeentebestuur”, vertelt burgemeester Raf Drieskens (CD&V). “De energie, het engagement, het gevoel van betrokkenheid en de overtuiging om samen ons dorp te maken, hebben héél veel mogelijk gemaakt”. Hij verwijst daarbij onder meer naar het dorpshuis ’t Kruispunt op de Grote Heide, het Pierkespad en de Wieleweg in het Kolisbos, de viering van 50 jaar Bosuil, het speelbos achter de Scoutslokalen op Boseind, de Beiaardcantus en de speeltuintjes.

De festiviteiten op 8 december starten om 20 uur en vinden plaats in de sporthal van WICO Campus Sint-Hubertus. Je kan er genieten van een avond vol sfeer, muziek en terugblikken op de hoogtepunten van Neerpelt Bezwijkt. Inkom is gratis. Inschrijven is niet nodig. De busregeling vind je op www.neerpelt.be/apotheose.