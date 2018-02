"Het zal nooit meer zijn wat het was" GRIMMIGE SFEER OP INFOAVOND HERVORMING SINT-HUBERTUSCOLLEGE BIRGER VANDAEL

28 februari 2018

02u59 0 Neerpelt Het Hubertustheater van het Sint-Hubertuscollege in Neerpelt was gisterenavond tot de nok gevuld met bezorgde ouders, leerlingen en personeelsleden. De WICO-scholengemeenschap hield een infoavond over de hervorming en de fel betwiste beslissing om van Sint-Hubertus een eerstegraadsschool te maken. Het water tussen beide partijen blijft echter zeer diep en het einde van het debat is nog niet in zicht.

Met opspeldbare badges met als opschrift #redhetcollege, die bij het binnenkomen te zien waren, was de teneur voor de avond meteen gezet. Als lid van de onderwijsinspectie nam René Van Otterdijk als eerste het woord. Hij lichtte toe hoe de beslissing tot stand kwam. "Al tien jaar voeren we allerlei kunstgrepen door om de zesjarige scholen in stand te houden. Dat werd de laatste jaren steeds moeilijker. De keuze om van Sint-Hubertus een eerstegraadsschool te maken, werd gemotiveerd door de aanwezigheid van polyvalente zalen, de geplande verbouwingswerken die ons de kans geven om architecturaal dingen aan te passen en de mogelijkheid voor parascolaire activiteiten." Onmiddellijk klonk er duidelijk geroezemoes in de zaal. "We vragen gewoon vertrouwen", klonk het hoopvol bij Van Otterdijk, maar de reactie van het publiek sprak dat vertrouwen allerminst uit.





Campusdirecteur Annick Cuynen legde uit dat 12 tot 14-jarigen graag over een eigen schoolomgeving beschikken. Het publiek morde luid, dit was duidelijk niet wat ze wilden horen. Cuynen herstelde door meer to the point te komen. "Als we de krachten bundelen, kunnen we bepaalde richtingen in stand houden. Latijn-Grieks staat hier bijvoorbeeld al twee jaar onder druk, omwille van 'geen leerlingen'. We zullen bij de overstap trouwens trachten leerlingen zoveel mogelijk samen te houden. Een 'uitdoofscenario' waarbij leerlingen die nu in het vierde jaar zitten toch nog op Sint-Hubertus kunnen afstuderen, is een mogelijkheid. We moeten dit doen, er is geen plan B. Als we niets doen, zitten we hier binnen enkele jaren weer."





"Verkeerd aangepakt"

Na de pauze startte de langverwachte vragenronde. "Als onze kinderen zouden antwoorden op de manier dat jullie dat tot dusver hebben gedaan, waren ze gebuisd", stelde een man scherp. "Ik vind dat er een hervorming moet komen, maar men heeft het totaal verkeerd aangepakt. Zo werd er op voorhand niet gepraat met de betrokken partijen, maar werd alles ons opgelegd. Heel veel leerkrachten zijn nu bang om nog iets te zeggen. Er zijn pedagogisch heel veel mogelijkheden, ik snap echter niet dat ze de eerstejaarsschool in Sint-Hubertus leggen. Dit was een unieke kans om drie domeinscholen op een zakdoek te hebben, met Mater Dei als eerstegraadsschool. In plaats van rationele redenen aan te spreken, gaat het hier om macht en het uit elkaar drijven van mensen", fluistert een leraar intussen.





"Waarom Sint-Hubertus en niet Mater Dei als eerstegraadsschool?" was de prangende vraag. "Op Mater Dei zijn er meer vaklokalen voor de bovenbouw en werd er onlangs nog geïnvesteerd (twee miljoen euro) in labo's en ateliers", reageerde WICO-directeur Bart Kerkhofs.





Paniekvoetbal

"Vanaf nu is er participatie van alle betrokkenen", ging hij verder. "Dit is allemaal totaal niet doordacht, hier werd puur paniekvoetbal gespeeld", zucht een man in het publiek. "Bij De Wingerd hebben ze nu al heel veel inschrijvingen, daar kan men blijkbaar wel zes jaren samen houden", ging men verder. "De cultuur van deze school zit hier tussen de stenen en die verdwijnt. Het zal nooit meer zijn wat het was", vatte één vader samen. Het zorgde voor het langste applaus van de avond.