"Geen zin om op vliegtuig te stappen" THEO UMANS (63) MIST ZOON STIJN BIJ AANVANG WK VOETBAL BIRGER VANDAEL

14 juni 2018

02u39 0 Neerpelt Op het vorige wereldkampioenschap voetbal was superfan Stijn Umans uit Sint-Huibrechts-Lille samen met zijn vader Theo één van de figuren van het tornooi. Een jaar later verloor hij de strijd tegen botkanker op amper 31-jarige leeftijd. Theo trekt dit jaar zonder hem naar Rusland. "Voor mij moet het allemaal niet meer", zucht hij tijdens de laatste voorbereidingen.

Stijn Umans werd een bekende in het hele land dankzij het vrt-programma 'Iedereen Duivel'. Daarin vertelde hij over zijn ziekte, maar evenzeer over zijn liefde voor het voetbal. Hij toonde zich een groot supporter van Vincent Kompany, de Rode Duivels en KRC Genk. Zijn gezondheid werd er niet beter op, maar het WK in Brazilië was één groot feest. "Ik herinner me de wedstrijd tegen Argentinië nog heel goed. Daar stopte het verhaal van de Belgen en voor Stijn was dat een klap, want hij was er echt rotsvast van overtuigd dat we wereldkampioen gingen worden."





Zonder Stijn is alles anders voor zijn familie. Vader Theo blijft wel fanatiek de wedstrijden van de Duivels en Genk volgen en wordt gesteund door zonen Geert en Roel, maar het is allemaal niet meer wat het was.





Superfan

"Uiteraard denken we voortdurend aan hem. Mensen stellen ook massaal vragen over Stijn en we worden heel warm opgevangen. Ook Franstalige supporters kennen mij door de aandacht in Brazilië. Iedereen zegt dat hij er nog bij is en zo voelen we dat ook, maar wat zouden we graag gewoon nog eens even met hem babbelen. Voor de wedstrijden vraag ik hem om van boven uit te zorgen dat ze winnen. En ik heb de T-shirts bij met zijn afbeelding om hem te eren."





Stijn was altijd een superfan van Kompany, elke jaargang kocht hij de nieuwe truitjes van Manchester City en 'Vince the Prince' was zelf ook op de hoogte van die adoratie. "Hij vraagt nog steeds hoe het met mij gaat. Na de kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland kwam hij ons zelfs opzoeken, maar juist toen was ik niet in de buurt. Na het vorig WK zaten we op het vliegtuig bij de ouders van De Bruyne en die boden hun steun aan. Later zijn Wilmots, Borkelmans en Defour ons ook nog komen bezoeken, al was Stijn toen niet meer zo goed. Het waren en zijn mooie gebaren van de groep."





Theo stapt zaterdagochtend samen met het gezelschap van supportersclub de Bemvoort het vliegtuig op. Hij zal de drie groepswedstrijden live volgen en keert dan terug naar België. "Het hele tornooi viel iets te duur uit. Het zou zelfs een beetje wrang zijn mochten ze nu het WK winnen, want voor Stijn moest het in 2014 gebeuren. Hopelijk loopt het allemaal een beetje los als we eenmaal vertrokken zijn en de Belgen schitteren. Ik zal dan toch mijn valiezen maar eens gaan pakken."