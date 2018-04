"Er is geen weg terug meer" PROTEST TEGEN HERVORMING WICO DREIGT EEN STILLE DOOD TE STERVEN BIRGER VANDAEL

17 april 2018

02u44 0 Neerpelt Gisterochtend voerden een twintigtal leerlingen van Sint-Hubertus en enkele ouders andermaal actie tegen de hervormingen van WICO. Ze kozen voor een stil protest aan de schoolpoort, omdat ze zich gepasseerd voelen. "Wat kunnen we nog meer doen? Ze willen niet luisteren omdat we niet zeggen wat ze willen horen", zucht coördinerend directeur Bart Kerkhofs.

Al sinds half februari is er voortdurend protest omwille van de veelbesproken beslissing van WICO om van Sint-Hubertus een eerstegraadsschool te maken. Een groepje ouders stapte zelfs naar de Commissie Zorgvuldig Bestuur van de Vlaamse Overheid. Gisteren deden enkele leerlingen tape op de mond en stonden ze met spandoeken aan de schoolpoorten. "Er moet echt actie gevoerd worden, want wij willen ook een stem hebben in het hele verhaal. Het stil protest is een bewuste keuze, want we willen onze school behouden en dan is het ook logisch dat we naar de les gaan", vertelt woordvoerder van de leerlingen Scott Reniers (15) uit Neerpelt.





Tot 9.15 uur kozen de deelnemende leerlingen ervoor om te zwijgen in de klas en indien de leerkrachten akkoord gingen, werd er zelfs geen les gegeven. Daarna werd de les overal hervat. "Ons ideaal doel is natuurlijk dat het allemaal niet doorgaat, maar we willen eigenlijk gewoon van nul beginnen. Zo kunnen we netjes rond de tafel gaan zitten met alle partijen en democratisch overleg voeren, waarbij wij kunnen aangeven wat wij willen", aldus Reniers. Woordvoerster van de protesterende ouders Esther Kokkelmans vraagt zelf ook om antwoorden op haar vragen en om een dialoog: "Als ouders zijn we nog steeds verbaasd dat we dat tot dusver niet konden doen."





Geen massaal protest

Het viel op dat de leerlingen aan de voorkant van de school niet massaal protesteerden. Ook Kerkhofs spreekt slechts van een "beperkte" groep die achter de protestacties staat. "Vanaf het begin hebben we gesprekken gevoerd en we organiseerden zelfs een infoavond, die uiteindelijk meer leek op een manifestatie van ouders. We hebben wel degelijk gesprekken met de schoolraad en de ouderraad, maar het groepje protestvoerders maakt hier geen deel van uit. Het is dus ook maar de vraag of hun klacht ontvankelijk zal worden verklaard. Dan vraag ik me af waar we mee bezig zijn. Ze willen met ons praten, maar vragen geen gesprek met ons aan. Na onze beslissing heb ik dertig mails en brieven gekregen met commentaar en ik nodigde iedereen uit. Eén persoon is uiteindelijk met mij komen praten. Dat zegt genoeg."





Kerkhofs relativeert ook het aandeel van de school in de hervorming: "Deze beslissing heeft invloed op zes scholen, waar Sint-Hubertus er één van is. Het gaat om 500 leerlingen op een aantal van 5.000 en om 1.000 ouders op 9.000. Hoe dan ook is er geen weg terug meer. We zijn bezig om de beslissingen zoals aangekondigd uit te voeren."