...en euforie bij Limburgse Standardfans

02u33 0 Neerpelt Niet heel Limburg kleurde afgelopen zaterdag blauw. Zo waren er ook heel wat Limburgse fans van Standard die naar Brussel trokken en met de beker terug thuis kwamen. "Als Genk gewonnen had, kon ik maanden niet meer buitenkomen", lacht Felix Gillardin (24) uit Sint-Huibrechts-Lille.

Hoe hoger in Limburg, hoe minder Standardfans. Bij Royal Standard Kempen is er toch nog een hele meute verzameld. Een deel van hen komt samen aan Café De Kroon in Lommel.





Zo ook Felix: "In onze parochie supportert iedereen voor KRC Genk. Ook mijn vriendin is helemaal Genk, haar familie zit in het bestuur van een supportersclub, al mijn ploegmaten zijn fan van Genk en bij mij in de straat ligt nog een supporterscafé. Iedereen kent mij als Standardfan, maar ze zullen niet met mij kunnen lachen", stelt hij met de glimlach.





Geen plannen

"We hadden niets gepland in geval van bekerwinst, iedereen kent het verhaal van het vel en de beer", lacht Marc Fraussen namens de supportersclub Roodhemden Rekem. Ook in café Kivoila in Riemst waren er enkel lachende gezichten bij de Mergelboys, die met 290 mensen naar de Heizel waren gegaan. In supporterscafé 't Sweert in Tongeren bleef men iets rustiger. "We moeten zondagochtend al om 6 uur weer open voor de vlooienmarkt", gaf Paul Thewissen aan. (BVDH)