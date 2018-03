"Doelbewust recht in het hart gestoken" VERDACHTE DIE JONGEN AAN CAFÉ DOODSTAK, RISKEERT 20 JAAR JEF VAN NOOTEN

30 maart 2018

03u02 0 Neerpelt 17,5 centimeter: zo lang was het koksmes waarmee Ekrem S.uit Mol Johnny Hensen in oktober 2016 doodstak. "Een doelbewuste messteek recht in het hart", zegt de aanklager. De dader riskeert 20 jaar cel voor doodslag.

De 28-jarige Johnny Hensen uit Neerpelt trok op 29 oktober 2016 met twee vrienden naar café L'Estrade in de Corbiestraat in Mol. Ze waren nietsvermoedend aan het 'kickeren' toen ze achter hen amok hoorden. Ekrem S. (30) had het er aan de stok gekregen met een meisje dat hem had afgewezen. De cafébazen wilden hem aan de deur zetten, maar dat maakte de agressie van de Mollenaar nog groter. Johnny en zijn twee vrienden wilden de café-uitbaters ter hulp schieten om S. buiten te zetten. Maar die haalde daarop een groot vleesmes tevoorschijn van achter zijn broeksriem, en stak Johnny er recht mee in het hart. De man beweert dat hij handelde in een paniekreactie. "Maar in een paniekreactie steek je niet recht in het hart, en al zeker geen 17 centimeter diep. Hij heeft bewust diep door gestoken", aldus de aanklager. Opvallend: de aanklager haalde tijdens het proces het mes tevoorschijn waarmee Johnny gestoken werd. "Geen keukenmesje, maar een scherp koksmes met een lemmet van 17,5 centimeter lang en 3 centimeter breed. Als je daarmee doelbewust naar het hart richt, weet je wat je aan het doen bent. De opwaartse steekbeweging was een steek om iemand snel te liquideren."





Zowel de ouders van Johnny als zijn vriendin - met wie hij een kind had - stelden zich burgerlijke partij. "Johnny had de toekomst voor zich. Hij had een mooi gezin. Maar hij heeft de pech gehad dat hij getuige was van de agressie van Ekrem S. Je hoort vaak dat mensen niet meer durven tussen te komen wanneer ze agressie zien. Omdat ze schrik hebben om te stoten op een zot die plots een mes trekt. Johnny heeft de pech gehad om op zo'n zot te stoten", pleitte hun advocaat.





Volgens de advocaat van Ekrem S. was zijn cliënt zelf het slachtoffer van agressie, en zwaaide hij enkel wat rond met het mes om te kunnen ontkomen aan die agressie.





"Opnieuw vermoord"

De openbare aanklager was absoluut niet opgezet met dat pleidooi van de verdediging. "Als je dit als ouders moet aanhoren, voelt het alsof je zoon voor een tweede keer vermoord wordt."





Aan het einde van het proces nam de moeder van Johnny het woord. "Als moeder is dit ontzettend... Ik heb er geen woorden voor. Heel mijn wereld is sindsdien in elkaar gestort", stamelde Hanny Dogge. Zij verwees ook naar het pleidooi van de advocaat van S.. Die liet verstaan dat Johnny en zijn vrienden hem een pak slaag gaven omdat hij allochtoon is. "Johnny had meerdere gekleurde vrienden. Dat verhaal over racistische motieven kan niet kloppen."