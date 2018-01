"Dader toont geen greintje spijt" PROCES GESTART TEGEN MAN DIE NEERPELTENAAR OP CAFÉ DOODSTAK JEF VAN NOOTEN

02u40 0 Jef Van Nooten Het café van Patrick Luyten en Patricia Van Geem in Mol ging failliet na de dodelijke steekpartij. Neerpelt Voor de correctionele rechtbank in Turnhout is gisteren het proces ingeleid tegen de man die verantwoordelijk is voor de dood van Johnny Hensen (28) uit Neerpelt. De 29-jarige Ekrem S. uit Mol stak Johnny in oktober 2016 dood in café L'Estrade in de Corbiestraat in Mol. De man staat terecht voor doodslag. "Hij toont geen greintje spijt", klinkt het bij de burgerlijke partij.

De fatale steekpartij bij café L'Estrade in de Corbiestraat in Mol gebeurde op 30 oktober 2016. Verdachte Ekrem S. (29) uit Mol verblijft sindsdien achter de tralies. In september vorig jaar, bijna één jaar na de feiten, wilde de raadkamer in Turnhout hem voorwaardelijk vrij laten in afwachting van zijn proces. Als voorwaarden legde de raadkamer hem onder meer een alcohol- en drugsverbod op, èn een verbod om horecazaken te mogen bezoeken. De man zou ook zijn woning niet mogen verlaten tussen 19 uur en 7 uur, en kreeg een absoluut contactverbod opgelegd met de familie van zijn slachtoffer uit Neerpelt.





Jimmy De Schrijver Slachtoffer Johnny Hensen.

Meisje bespuwd

Maar het parket ging met succes in beroep tegen die voorwaardelijke vrijlating. Ekrem S. bleef daarom toch achter de tralies. Gisteren werd zijn rechtszaak ingeleid. In maart volgen de pleidooien. De beklaagde zal zich dan moeten verantwoorden voor doodslag op Johnny Hensen.





Ekrem S. ging door het lint toen een meisje hem die dag afwees in café L'Estrade. Uit frustratie dronk hij haar drankje leeg, bespuwde haar én scheurde hij geld van het meisje kapot. Johnny Hensen uit Neerpelt zag alles gebeuren. Café-uitbaters Patrick Luyten en Patricia Van Geem wilden S. het café uitzetten, maar dat was niet naar de zin van de man. De 28-jarige Johnny Hensen uit Neerpelt, die als klant in het café was, wilde de café-uitbaters helpen om S. naar buiten te brengen. Maar die beslissing kostte hem zijn leven. S. haalde een vleesmes tevoorschijn. Hij stak Johnny twee keer met dat mes. "We hebben Johnny nog proberen te reanimeren in afwachting van de ziekenwagen. Maar dat heeft niet meer geholpen", vertelden Patrick Luyten en Patricia Van Geem gisteren bij de inleidende zitting voor de correctionele rechtbank in Turnhout.





Witte mars

Twee weken nadat Johnny Hensen werd doodgestoken, werd in de Corbiestraat een witte mars georganiseerd. Zo'n 500 mensen daagden op om Johnny te herdenken. Ook vijftien maanden later is Johnny nog niet vergeten bij zijn vrienden. "Het café is al een tijd dicht. Maar onder vrienden en op sociale media wordt nog veel gesproken over Johnny", vertelt Klaartje Luyten, dochter van de toenmalige café-uitbaters. Niet alleen de nabestaanden van slachtoffer Johnny Hensen zullen zich in maart burgerlijke partij stellen tegen Ekrem S. Ook de toenmalige café-uitbaters Patrick Luyten en Patricia Van Geem zullen samen met hun dochter Klaartje een schadevergoeding vragen. Dochter Klaartje, die op dat moment nog minderjarig was, raakte zelf gewond. Gisteren stonden ze voor de tweede keer sinds de fatale steekpartij oog in oog met Ekrem S.





Neus aan neus

"We hadden hem al één keer eerder gezien tijdens zijn verschijning voor de raadkamer. Zijn houding is nog steeds hetzelfde. Hij toont geen greintje respect of spijt", vertellen Patrick en Patricia. "Dat hij tegenover ons geen emoties toont, maakt ons nog niet zo heel veel uit. Maar tegenover de nabestaanden van Johnny zou hij dat toch wel mogen doen. Hij heeft onze zaak kapot gemaakt. Maar Johnny komt nooit meer terug. Dat is nog zoveel erger."





Patrick Luyten en Patricia Van Geem kunnen zich maar moeilijk neerleggen bij de tenlastelegging 'doodslag'. "Voor ons is dit moord. Met voorbedachten rade dus, anders neem je op voorhand al geen mes mee op café", zegt Patricia. "Voor hetzelfde geld was ik het geweest die werd neergestoken. Want ik heb er neus aan neus mee gestaan om hem buiten te zetten." Op het moment dat Patricia neus aan neus stond met Ekrem S. zag dochter Klaartje hoe de amokmaker een mes wilde grijpen. Klaartje kwam snel tussenbeide. "Ik ben zelf gewond geraakt", getuigt Klaartje. "Toen ik zag dat hij een mes wilde nemen, wilde ik dat verhinderen, maar hij sloeg mijn hand weg. Spijtig genoeg heeft hij daarna toch nog het mes kunnen pakken. Anders was Johnny er nog geweest."