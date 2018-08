Zuinig op de weg? Beloond met bedrijfswagen TRANSPORTBEDRIJF BEDANKT GOEDE TRUCKERS VIA UNIEK SYSTEEM ANTHONY STATIUS

24 augustus 2018

02u39 0 Nazareth Chauffeurs van transportbedrijf Xwift uit Nazareth die minstens twee jaar in dienst zijn, milieuvriendelijker rijden én minder brokken maken, krijgen een bedrijfswagen. "Zo belonen we onze trouwe chauffeurs én trekken we hopelijk nieuwe aan", zegt CEO Pieter Denys.

Vrachtwagenchauffeur gezocht. Wie zijn best doet, maakt na twee jaar kans op een bedrijfswagen. Het staat misschien niet letterlijk in de vacature, maar met deze - voor de transportwereld uitzonderlijke - aanpak, wil Xwift tegen het eind van het jaar 15 extra chauffeurs aantrekken. "Ons doel is ook om onze trouwe en goede chauffeurs te belonen", zegt Pieter Denys. "Ik was zelf ooit aan de slag als chauffeur en ik weet dat het geen gemakkelijk beroep is. Onze medewerkers belonen we nu al door hen bijvoorbeeld de vrachtwagen mee naar huis te laten nemen en we vergoeden de opleiding van nieuwe chauffeurs. Onze chauffeurs maken kans op bonussen, een ongevallenpreventiebonus én vanaf nu ook een bedrijfswagen. Van zodra ze minstens twee jaar in dienst zijn maken ze kans op een auto, op voorwaarde dat ze milieuvriendelijk rijden én het aantal ongevallen laten dalen. Minder CO2-uitstoot en minder ongevallen betekent een besparing en die vloeit integraal terug naar onze chauffeurs. Op basis van het aantal behaalde punten maken ze kans op drie types Volkswagen, gaande van een Polo tot de Tiguan. Ze krijgen deze auto in principe voor vier jaar, tenzij hun score zeer slecht zou zijn. De chauffeurs kunnen hun score online raadplegen."





Xwift lanceert zijn campagne in september en de eerste vijftien wagens worden geleverd in april volgend jaar.





Elektrische fiets

"We verwachten dat over vijf jaar zo'n 40% van onze chauffeurs een bedrijfswagen zal hebben", aldus Denys. "Dat zullen er tegen dan zo'n 135 zijn. Of dat niet meer CO2-uitstoot met zich meebrengt? Neen, want onze werknemers kunnen opteren voor een milieuvriendelijker model dan de wagen waar ze nu mee rijden. We geven geen tankkaart, hiermee sporen we hen aan om na te denken over hun verbruik. We gaan er van uit dat je maar met een auto tegelijk kan rijden, dus ons project zal niet voor meer auto's op de baan zorgen. Chauffeurs die geen bedrijfswagen willen, kunnen een elektrische fiets of een financiële compensatie krijgen."





Pieter Denys richtte in 2007 het transportbedrijf Xwift op in Kruishoutem. Het groeide in elf jaar tijd van 5 naar 175 medewerkers en de omzet steeg het voorbije jaar met 30% tot 16 miljoen euro. Volgend jaar verhuist het naar een nieuw pand langs de Steenweg op Deinze in Nazareth, met fitness en recreatieruimte. Goed voor 5 miljoen euro.