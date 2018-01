Zorgband bundelt zorginstellingen 02u42 0 Nazareth De OCMW-raad van De Pinte heeft de oprichting van Zorgband Leie en Schelde goedgekeurd. De woonzorgcentra, dagverzorgingscentra, dienstencentra en thuiszorgdiensten van De Pinte, Destelbergen, Merelbeke, Nazareth en Laarne worden ondergebracht in dit overkoepelend zorgbedrijf.

"De oprichting van Zorgband garandeert dat iedere inwoner uit de regio de nodige ondersteuning krijgt bij het ouder worden", zegt OCMW-voorzitter Peter Dick (Open Vld) van De Pinte. "De deelnemende lokale besturen werken hiervoor samen met het provinciaal zorgcentrum Lemberge. Als kleine speler wordt het steeds moeilijker om zich staande te houden in een complexer wordende ouderenzorg met alsmaar grotere spelers. Ook de financiering staat onder druk. Vanaf 1 januari 2019 worden OCMW's geïntegreerd in de gemeente, maar gemeentebesturen hebben geen expertise in het uitbaten van woonzorgcentra en thuiszorgdiensten."





Lang thuis

"Via de Zorgband willen wij een professionele, dynamische en betaalbare organisatie uitbouwen, waardoor onze inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen", zegt Peter Dick. "Wanneer dit niet meer mogelijk is, biedt de Zorgband gepaste opvang en ondersteuning aan. Ook voor het personeel van de centra en de diensten biedt dit kansen. Lokale werkzekerheid wordt gegarandeerd en de angst voor privatisering wordt op die manier weggenomen." (ASD)